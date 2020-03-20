Irak'la ticaretin devamı için Habur'a yakın 'ticaret bölgesi' önerisi

20 Mart 2020

Yeşim ARDIÇ

Şırnak İş İnsanları Derneği Başkanı, TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu ve TÜRKONFED Üyesi Nihat Bilişik, Habur’da koronavirüs nedeniyle kontrollü geçişlerin başlamasıyla ticaretin yüzde 95 oranında düştüğünü söyledi.

Habur’a komşu olan İbrahim Halil Gümrüğü’nde boş bir bölge olduğunu ifade eden Bilişik, bu alanda oluşturulacak 'ticaret bölgesi' sayesinde ticaretteki aksamanın önüne geçilebileceğini kaydetti.

Bölgede ürün aktarımı yapılarak korona ile de mücadele edilebileceğinin altını çizen Bilişik, “Türkiye’den giden yük, karşı tarafla temas olmadan o bölgeye boşaltılır. Iraklı müşterilerin ise ürünü o bölgeden alması sağlanabilir” dedi.

Türkiye’den Irak’a açılan tek gümrük kapısı olan Habur Sınır Kapısı Irak'ta koronavirüs vakalarının tespitinden sonra iki yönlü geçişlere kapatılmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından Habur Sınır Kapısı’nda bekleyen 2 bin 500 kamyon ve TIR’ın geçişinin; alınan sağlık önlemlerinin ardından yük önceliği gözetilerek başlatılmış ve bu yöntemle günlük yük geçişi 150 kamyona yükseltilebilmişti.