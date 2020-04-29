Irak’ta başlayan normalleşmeyle Diyarbakır ekonomisi hareketlendi

29 Nisan 2020

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR - Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Irak’taki sokağa çıkma yasağının ardından, buraya en çok ihracat yapan Diyarbakır ve çevresinde faaliyet gösteren firmalar ya üretim kapasitesini düşürmüş ya da üretime ara vermişti. Irak’taki sokağa çıkma yasağının 19 Nisan’dan itibaren kademeli olarak kaldırılması ile birlikte, birçok firma yeniden tesislerinin kapısını açtı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Irak’taki normalleşmenin sadece Diyarbakır ve bölge ekonomisine değil, Türkiye ekonomisine de canlılık getireceğini söylerken, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ise Irak’taki normalleşme ile birlikte üretimini durduran fabrikaların tekrar üretime başladığını dile getirdi.

Irak’ta sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmaya başlandığına değinen Mehmet Kaya, Irak Kürdistan Bölgesi’nde vaka sayısının düşmesiyle sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığını ancak alınan tedbirlerin esnetilmeye ve işyerlerinin açılmaya başlandığının altını çizdi.

Bu sayede özellikle toptan ve perakende ticaret yapan esnafın ve işletmelerin faaliyetlerine yeniden başladığını ve ekonominin yeniden canlandığını belirten Kaya, “Irak’ın her türlü ürün tedarikinde Türkiye ilk sırada. Bu durum Türkiye ekonomisine de olumlu yansıyacaktır” dedi. Mehmet Kaya, “Diyarbakır’da üretim yapan işletmelerimizin %90’ı Irak pazarına ve özellikle IKBY’ye ihracat yapıyor. Tedbirlerin esnetilmesi ve ekonominin canlanması ilimizin üretiminin sürdürülmesine katkı sunuyor. Yaşadığımız bu zor dönemde en önemli önceliği alınan sıkı tedbirler ile beraber ekonomik faaliyetlerin ve özellikle üretim faaliyetlerinin sürdürülmesiydi. Bunun için yerelde, yerel kurumlar işbirliğinde önemli bir çaba sarf ettik ve işletmelerimizin üretimlerini sürdürmeleri için gerekli izinlerin ve beraberinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık. Zor koşullarda sürdürülen üretim faaliyetlerinin hedef pazarların açılması ile birlikte artmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Irak ve İran kapılarında şoför sorunumuz sürüyor”

Şoförlerimizin sınır kapılarından giriş çıkışlarında yaşadığı karantina sorununun Irak ve İran sınır kapasında devam ettiğine de değinen Kaya, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatın sürdürülmesi için yapılan düzenlemeyle karantina süresinde yaşanan sorunların azaldığını belirtti. Kaya, “Bu düzenlemede TC uyruklu şoförler ülkemize girdikten sonra sağlık kontrolleri yapılıyor ve herhangi bir sorun olmadığında karantina süresi dolmadan tekrar yurtdışına çıkabiliyor. Yabancı uyruklu şoförler de sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmadığında ve 72 saat içinde tekrar çıkış yapmayı taahhüt etiklerinde 14 günlük karantina süreleri dolmadan ülkeye girişlerine izin veriliyor. Ancak bu düzenleme Irak ve İran sınır kapılarını kapsamıyor” diye konuştu.

Diyarbakır’ın yıllık ihracatının en az %60’ının Irak’a yapıldığını söyleyen Kaya, bölge illerinden de en çok Irak’a ihracat yapıldığını, dolayısıyla şoförlere karantina uygulamasının bölge ekonomisini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Kaya, Irak’ın da yeni düzenleme kapsamına alınması gerektiğinin altının çizdi.

“FABRİKALARIN BACALARI TÜTMEYE BAŞLADI”



Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, Irak’taki normalleşme ile birlikte üretimi duran fabrikaların bacalarının yeniden tütmeye başladığını söyledi. Odabaşı, şöyle konuştu: “Pandemi boyunca tesislerimizden birçoğu üretime devam etme konusunda istekliydi. Ancak bazı sektörler ve bağlı oldukları pazarlar nedeni ile üretimine ara veren veya çok düşük kapasite ile üretim yapanlar vardı. Irak’ta yasağın kalkması ile birlikte bu pazara bağlı sektörlerimiz tekrar üretime başladı. Pandemi döneminde OSB’deki çalışan sayımız 5 bin 500 kişi civarındaydı. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde ise OSB’de yaklaşık 4 bin 500 kişi çalışabildi. Ancak Irak pazarı ile birlikte istihdamdaki sayımızda giderek artacaktır.”