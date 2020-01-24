İş bırakma eylemi Vali’nin araya girmesiyle son buldu

24 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA – Bursa’da bir otomotiv şirketinde işçilerin başlattığı iş bırakma eylemi, Vali Yakup Canbolat’ın taraflarla görüşmesiyle son buldu. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren AKWEL Bursa Otomotiv A.Ş.’de üç işçinin işten çıkarıldığı iddiasıyla Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) bağlı Türk Metal Sendikası üyesi işçiler iş bırakma eylemine başlamıştı. 22 Ocak’ta gece mesaisi yapan işçiler evlerine gitmemiş, sabah mesaisine gelenler ise üretime başlamayarak üretim durdurulmuştu.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault Dış İlişkiler Koordinatörü Selim Akbaş, Akwel Bursa Genel Müdürü Mehmet Selam, Türk Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı Mesut Erdem ve Türk-İş Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada “AKWEL Bursa Otomotiv A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasındaki uyuşmazlık, Vali Yakup Canbolat’ın katkılarıyla uzlaşma ile sonuçlandı” denildi.

859 kişinin istihdam edildiği AKWEL’de işten çıkarılan 3 işçinin işe iade edildiği, fabrikada 600’ün üzerinde üyesi bulunan Türk Metal Sendikası’nın yetkilendirilmesi için de sürecin başlayacağı öğrenildi. Ardından fabrikadaki işçiler de toplu iş sözleşmesi sürecine başlayacak.