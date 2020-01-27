İş dünyası glutensiz besinler için mutfağa girdi

27 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - BTSO Mutfak Akademi ev sahipliğinde, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği’nin öncülüğünde (DOSABSİAD) ve Kadın Ekonomi Platformu (KEP) işbirliğinde düzenlenen workshop etkinliğinde iş dünyası temsilcileri mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

‘Çölyakla Yaşam İçin Gluteniz Besin Farkındalık Etkinliği’nde BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, KEP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan’a Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Şef Süleyman Engin glutensiz beslenme hakkında bilgiler verdi. Düzenlenen workshopta Şef Süleyman Engin’den uygulamalı eğitim alan iş dünyası temsilcileri etkinliğin ardından BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan’dan Mutfak Akademi’de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Mutfak Akademi’nin hizmet sektörüne yönelik önemli bir proje olduğunu kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, “İşletmelerimizde uygulanan tüm teknikler, Mutfak Akademi projemizde teorik ve pratik derslerle aktarılırken, eğitimlerimiz de son teknoloji ekipmanlarla özel olarak tasarlanmış mutfaklarımızda gerçekleştiriliyor. Aşçı, pastacı, pideci ve servis elemanı olmak üzere farklı branşlarda düzenlenen, deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde yapılan eğitimler, yiyecek, içecek ve turizm sektöründe nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlıyor” dedi. Aslan, eğitim alan kursiyerlerin projenin uygulama alanı olarak kurgulanan 1889 Bursa & Double F Restoran’da bilgilerini pratiğe döktüklerini de sözlerine ekledi.