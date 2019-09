İş dünyası kadın istihdamı için bir araya geliyor

17 Eylül 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Zirvenin tanıtım toplantısına Global Compact Türkiye Yaygınlaştırma Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Cesur, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Oya Eroğlu ile WEPs imzacısı firma temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Cesur, WEPs imzacısı firma sayısının Türkiye’de her geçen gün arttığını, şu an Türkiye’nin 309 imzacı ile dünya genelinde ilk sırada yer aldığını ifade etti. Cesur, sürdürdükleri çalışmaların dünyada örnek tekil ettiğine işaret ederek, “Geçtiğimiz aylarda New York’ta BM’de Global Compact toplantısında Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nun yaptığı çalışmalar ve Bursa ile İzmir’ Platformu’nda yaptığımız çalışmalarla dünyada en iyi örnek olarak sekretaryamız çalışmalarımızı anlattı. Hedefimiz, Bursa’yı toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda tüm Türkiye’de yapılan çalışmaların merkezi haline getirmek” dedi.

Hedef, 2025’te 3 milyon kadını istihdama katmak

Toplantıda konuşan BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu da Türkiye’nin kadınların iş gücüne katılımında yüzde 34’lük oranla Avrupa Birliği ve dünya ortalamasının altında yer aldığına dikkat çekti. Eroğlu, işveren kadınların toplam işverenlere oranının yüzde 9 olduğunu belirterek, “Ülke nüfusumuzun yarısını kadınların oluşturduğunu göz önüne aldığımızda bu oranın düşük kaldığını net olarak söyleyebiliriz. Kadınların iş dünyasında erkeklerle eşit hak ve fırsatlara sahip olması ve potansiyellerinin tamamını kullanabilmeleri durumunda ülkelerin 2025 yılında GSYH’ye 28 trilyon dolar katkıda bulunabilecekleri görülüyor. 2025’te 3 milyon kadını istihdama katmak ve kadın istihdamını en az yüzde 41 seviyelerine çıkarmak için kız çocuklarının eğitimde olması son derece önemli” diye konuştu.

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay ise geçen yıl ilki düzenlenen zirvenin u yıl daha geniş bir katılımla düzenleniyor olmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi. Türkay, BUSİAD’ın 2015 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olduğunu da hatırlattı.

19 Eylül Perşembe günü yapılacak ve iki oturum olarak düzenlenecek olan zirvenin açılış konuşmasını Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü yapacak. Zirvede “İş Dünyasındaki Güçlü Oluşumlar”, “Kadını Güçlendirme Faaliyetlerinde İyi Örnek Kurumlar” başlıkları yer alacak.