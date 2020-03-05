İş dünyası mali müşavirlerden geleceklerini planlamasını istiyor

05 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMO) Muhasebecilik Haftası nedeniyle ''Muhasebede eğitim, İş Dünyasının Beklentileri, Mali Müşavirlerinin Yeni Misyonu'' konulu panel düzenlendi.

Panele Akdeniz Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Demirel, TÜRMOB Yönetim Kuruşu Üyesi Prof. Dr. Cemal Yükselen ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı katıldı.

Prof. Dr. Burcu Demirel, üniversitelerde verilen eğitimini eleştirdi. Öğrencilere sadece teorik eğitim verildiğini belirten Demirel, ''Eğitim veriyoruz ama öğretim, etik değerler verilmiyor. Sadece teorik eğitim veriliyor. Staj bile kaldırıldı. Eğitim müfredatı meslek kuruluşlarıyla ve iş dünyasındaki paydaşlarla belirlenmeli'' dedi.

TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr Cemal Yüksel ise dünyada iletişim ve teknolojinin değiştiğini, mesleklerinin de mutlaka bu değişime ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin de değişim içinde olduğunu anlatan Yükselen, şunları kaydetti.

''Teknolojik ve elektronik değişim hızlı gelişiyor. Türkiye artık kağıt belge kullanmayan ülke konumuna geldi. Müstahsil de kamyoncu da faturalarını elektrik ortamda kaydedecek. Meslek yaşamımıza yapay zeka girdi. İş dünyası da değişiyor. İş dünyası bizden yani mali müşavirlerden işletmelerine, şirketlerine katkı koymalarını istiyor. İşletmenin ve şirketin karar alma süreçlerine katkı istiyor. İş dünyası bizlerden sadece muhasebe bilgisi değil çok farklı işler bekliyor. İş insanları (Benin yaşamıma, işletmemde şirketimdeki kaliteyi artır, verimliliği artır) diyor. İş dünyası mali müşavirlerden geleceklerinin planlamasını istiyor. Şirketin doğaya, gezene katkı yapması için destek istiyor. İş dünyasının taleplerine göre bizler de değişim içinde olmak zorundayız.''

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı da, iş dünyasının mali müşavirlerle iç içe çalışmayı istediğini söyledi. Sürekli teknolojik gelişimlerin rekabet koşullarını ve meslekleri de etkilediğini anlatan Akıncı, şöyle devam etti.

''İşletmeler hızlı değişim geçirirken muhasebeci ve mali müşavirler de bu değişime hızlı ayak uydurmalı. Mali müşavirler işletmeler için çok önemli rol üstleniyorlar. İşletmelerin büyümesinde, şube açılmalarında, makine teçhizat alımları, üretim, verimlilik ve karlılık gibi süreçlerde mali müşavirler etkin olmalı. İşverene dokunmalı. Başarılı işletmelerin en büyük destekçileri de mali müşavirlerdir.''