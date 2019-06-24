İş dünyası yatırım için ‘finansal ortamda güven’ bekliyor

24 Haziran 2019

Zehra ORUÇ

BURSA – Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu finansal kriz ortamını, olması gerekenden hızlı büyümesine bağlayan Bursa OSB Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, “Bugün bu hızlı büyümeyi hazmetme zamanı. Bu sıkıntıları 2020 itibari ile atlatmış olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Bugün yatırımcının geleceği görüp, ekonomiye ve kanunlara güvenirse yatırım yapacağını kaydeden Rasim Çağan, “Türkiye’de güvensizlikten bahsedebiliriz. Bugün hangimiz dövizin yarın bir sıçrayış yapmayacağına garanti verebiliriz ki. Şu an güven ortamının iyileşmesi lazım. Ayrıca finansal kaynak lazım. Türkiye kaynağı bol olan bir ülke değil. Yabancı kaynağı da çekebilmemiz gerekiyor. İş adamı finansa erişmede kolaylık istiyor” dedi. Öte yandan, mesleki eğitim konusuna da daha fazla yönelinmesi gerektiğine vurgu yapan Çağan, “Sadece yaratıcı Ar-Ge’de değil, Ar-Ge’de yapılanı üretecek mesleki eğitimin de artırılması lazım. Bunlar olursa, olur. Ama kısa vadede bekleyemeyiz” şeklinde konuştu. Rasim Çağan, “Türkiye, kaynaklarının gerektirdiğinden daha hızlı büyüdü. Ülke olarak kendi öz sermayemiz olmadığı için bu büyümeyi dış kaynaklı gerçekleştirdik. Türkiye’nin geldiği noktadaki sorunu finans. Üretim ve pazar anlamında bir sorun yok. Bugün bu hızlı büyümeyi hazmetme zamanı. Türkiye’nin bu sıkıntıları 2020 itibari ile atlatmış olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Avrupa’ya ürettiğimizin daha iyisini kendimize üretebiliriz”

Türkiye’nin bugün, Avrupa’nın kaliteli fasoncusu oluğunun altını çizen Çağan, şunları kaydetti: “Bugün halen Avrupa’nın kaliteli fasoncusuyuz. Bugün hangi sektöre bakarsak bakalım iş modelimiz bu. Ama iyi bir fasoncuyuz. Buna da ihtiyaç var. Avrupa’nın buna ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim konumumuzda sıkıntı yok. Ortadoğu, Rusya, Avrupa’ya fason üretiyoruz. Bu işi iyi yapabilirsek birkaç yıl daha bu konumumuzu sürdürebileceğiz. Bu durumu avantaja çevirebiliriz. Güven ortamını oluşturarak teknolojiyi Türkiye’ye çekip, Avrupa’ya ürettiğimizin daha iyilerini kendimiz için üretmek mümkün. Ancak bu, şu anki kriz ortamında mümkün değil. İş adamı yatırımını atmosferin iyi olduğu ortamda yapmak ister. Ülkeye tekrar ekonomik güveni sağlamak gerek.” Bursa’nın sanayi şehri olması nedeniyle biraz daha şanslı olduğunu vurgulayan Çağan, “KOBİ’ler çok. Şirketleri halen sahipleri yönetiyor. İhracat oranı yüksek. Özellikle tekstil ve otomotiv sektöründe ihracat ağırlıklı çalışıldığı için yüksek dövizden faydalanıyorlar. İç piyasaya çalışan sektörler ise yüksek faiz oranları nedeniyle krizde” dedi.