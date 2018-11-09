“İş dünyasına kapım her zaman açık”

09 Kasım 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu ve Divan üyeleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bursa’ya değer katan projeleri ortak akılla hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Vali Canbolat, “Bursa iş dünyasına her zaman kapım açık olacak” dedi. “Gücümüz ve kabiliyetimiz yettiği kadar kentimize, insanlarımıza ve Bursa sanayisine katkı sunmak bizim ilk önceliğimizdir” diyen Vali Canbolat, şöyle konuştu: “Ortak akıl ile hep birlikte çalışmaya ve kentimize değer katmaya devam edeceğiz. Bu kapı iş dünyası temsilcilerimize her zaman açık olacaktır. Bizler iş dünyamızla istişare içinde olacağız. Bursa üreten bir şehir. Kentimizin geleceği için iş insanlarımız ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da iş dünyası temsilcileri olarak Türkiye’nin ve Bursa’nın yeni başarı hikayeleri yazmasını istediklerini, bu doğrultuda son 5 yılda model projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.