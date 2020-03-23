İş dünyasına örnek oldu

23 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Turizmde konaklama sektörünün önemli markalarından BHM A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, 5 otelde görev yapan 2500 çalışanına gönderdiği mesajda, konaklama işletmelerinin çok büyük çoğunluğunun kapılarını açamadığını, her gün rezervasyon iptalleri almaya devam ettiğini, buna rağmen çalışanlarını işten çıkarmayacağını bildirdi.

Dünyada yaşanan gelişmeler karşısında BHM A.Ş'ye bağlı resort otellerin açılışlarını ileri bir tarihe ertelediklerini belirten Barut, ''Tüm bu şartlara rağmen önümüzdeki aylarda, hiç bir çalışanımızı işten çıkarmamaya, askıya almamaya ve ücretsiz izine göndermemeye karar verdik. Tüm çalışanlarımızın maaşını tam ödemeye devam etmeye, onları korumaya ve sahiplenmeye karar verdik'' dedi.

Kamuoyunda büyük takdir alan Haydar Barut, çalışanlarına gönderdiği ''Zorlaşan Ekonomik Şartlar Karşısında İnsan Kaynakları Politikamız'' başlıklı mesajında şunları kaydetti.

'' Korona virüsün küresel çapta yayılmasının ülkemize ve sektörümüze etkilerini takip ettiğimizi ve farkında olduğunuzu düşünüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Covid -19'u küresel çapta pandemik ilan etti ve merkezini Avrupaya kaydırdı. 17 Nisan'a kadar 20 ülkeye seyahat yasağı getirdi. Turizm Bakanlığı ülkemize gelecek turist sayısını azaltmayı ve otel açılışlarını ertelemeyi tavsiye etti. TUI ikinci bir tarihe kadar operasyonların büyük çoğunluğunu durdurdu. Türkiye ile İngiltere arasında ulaşım kapatıldı.''

Bu ve benzeri gelişmelerin sektöre ve şirketleri açısından doğurduğu sonuçları değerlendirdiklerini anlatan Barut, şu görüşlere yer verdi.

''Konaklama işletmelerinin çok büyük çoğunluğu misafirlere kapılarını açamamakta ve her gün rezervasyon iptalleri almaya devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle resort otellerimizin açılışları ileri bir tarihe ertelenmiş Akra Otelimizin operasyonları etkilenmiş ve Buket Yıkama şirketimizin operasyonları büyük ölçüde yavaşlamıştır.

Tüm bu şartlara rağmen önümüzdeki aylarda hiç bir çalışanımızı işten çıkarmamaya, askıya almamaya ve ücretsiz izine göndermemeye karar verdik.Tüm çalışanlarımızın maaşını tam ödemeye devam etmeye, onları korumaya ve sahiplenmeye karar verdik. Sizlerin sağlığı ve güvenliği için bu süreçte ücretli izin planlamalarıyla vaktinizi evinizde geçirmenizi sağlamaya karar verdik. Bu doğrultuda şirketimizin sürdürülebilirliği için 15 Mayıs 2020'ye doğru içinde bulunduğumuz şartları ve planlarımızı gözden geçirecek ve atacağımız adımları güncelleyeceğiz.''