“İş Geliştirme Toplantıları’yla üyelerimize ticari kazanımlar sağladık”

25 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRKSİAD’ın üyelerin birbirlerini daha iyi tanıyarak, aralarındaki sinerjiyi artırmak hedefiyle düzenli olarak gerçekleştirdiği İş Geliştirme Toplantılarının dördüncüsü, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Başat ve Engin Bayram’ın organizasyonuyla düzenlendi. İş Geliştirme Toplantısı’na başta BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan olmak üzere, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren BALKANTÜRKSİAD üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, “Büyük bir aile olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu toplantılar da ailemiz içindeki birlik ve beraberliği daha da sağlamlaştırıyor. Yönetime geldiğimizde önümüze koyduğumuz en öncelikli hedeflerimizden biri, üyeler arasındaki ilişkiyi geliştirerek, sinerjiyi artırmaktı. Bu hedef doğrultusunda, ilk dönemimizde İş Geliştirme Toplantılarımızı düzenli bir şekilde gerçekleştirdik ve çok sayıda üyemize ticari kazanımlar sağladık. Yeni dönemde de aynı şekilde bu toplantıları sürdürerek, üyelerimizin ticaretlerini geliştirmelerini istiyoruz” dedi. BALKANTÜRKSİAD ailesine gençlerin katılmasını oldukça önemsediklerini de belirten Tunakan, “BALKANTÜRK Eğitim Vakfı ile gençlerimizin geleceğine katkı sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bizler ülkemizin, şehrimizin ve derneğimizin geleceğini gençlerimizde görüyoruz. Bunun için de ailemize yeni genç arkadaşlarımızın katılması yönünde önemli adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Otomotiv, gıda, tekstil, inşaat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerin katıldığı toplantıda, tanışma ve ikili iş ilişkilerini geliştirme fırsatı bulan üyeler, olası iş birliklerini de değerlendirdi.