İş Hayatında ilim ve tecrübenin önemi anlatıldı

20 Aralık 2019

Ali ESKALEN



İş Hayatında İlim ve Tecrübenin Önemi konulu konferansa, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.



Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, İlahiyat Fakültesi binasının yapımını üstlenerek öğrencilere kaliteli ve sağlıklı bir fiziki ortam sunulmasına vesile olan Kurtul ailesine teşekkür etti.



İlahiyat Fakültesi binasının üniversitenin en donanımlı binası olduğunun altını çizen Rektör Can, bu değerli ortamın oluşmasına destek olan hayırsever işadamı A.Kadir Kurtul’un öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak olmasının üniversitemiz açısından son derece anlamlı olduğunu ifade etti.



Mesleğinde önemli başarılara imza atan isimleri sık sık öğrencilerle bir araya getirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Rektör Can, bu yöndeki davetlerine icabet eden İSKUR Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir Kurtul’a teşekkür ederken İlahiyat Fakültesine adını veren İsmail Kurtul’a sağlıklı ve uzun ömürler diledi.



İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan da kısa bir konuşma yaparak davetlerine icabet eden A.Kadir Kurtul’a ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından İSKUR Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever işadamı A.Kadir Kurtul, "İş Hayatında İlim ve Tecrübenin Önemi" başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi.

Dürüstlük ve sözünün eri olmanın en büyük sermaye olduğunu belirten Kurtul, babası İsmail Kurtul’a ait gelenek ve köklerine bağlı aile işletmesinde her kademede çalışarak çalışma hayatının bütün yönlerini tecrübe ettiğini, bugün iş hayatında geçmişte edindiği bu tecrübelerin ışıgında daha hızlı yol katettiğini, bu tecrübelerini de gelecek kuşaklara aktarmanın da hazzını yaşadığını söyledi.



“Babamın güvenini her zaman arkamda hissettim ve onun güvenine layık olmaya çalıştım.” diyen Kurtul, ‘Günü gününe uyan ziyandadır.” anlayışıyla kendisini çalışmalarını ilerletmeye adadığını söyledi.



Eğitim ve iş yaşamından tecrübelerini gençlerle paylaşan A.Kadir Kurtul, programın son bölümünde katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.