İş insanları Diyarbakır’ın yatırım fırsatlarını yerinde gördü

18 Nisan 2019

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR - İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Gebze ve Düzce ile Ankara’dan gelen yaklaşık 30 kişiden oluşan iş insanı heyeti, yatırım fırsatlarını yerinde görmek üzere Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır Organize Sanayi Yönetim Kurulu Aziz Odabaşı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan iş insanları heyeti, hem Diyarbakır’daki yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı hemde Diyarbakır kent merkezi ile Eğil ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

Heyete bilgi veren Aziz Odabaşı, Diyarbakır OSB’nin gıda ve tekstil üretimi ile ihracatında Türkiye’de önemli bir konumda olduğunu, bölgede imal edilen ürünlerin, 3 kıtada 20 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Odabaşı, “Özellikle mermer, tekstil, gıda ve turizm ile inşaat alanında önemli mesafeler katettiğimizi düşünüyorum. “Yetermi?” diye soracak olursanız, tabi ki yetmez. Ama teknolojik olarak gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmemiz için uygun şartların oluşması gerekir. Diyarbakır’ın cazibe merkezi olmasının zemininin hazırlanması lazım. Bunun için üretici firmalarımızın da yerine getirmesi gereken işlemler olabilir. Bunun için Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın firmalarımız her türlü desteği mevcut. Bununla birlikte KOSGEB, İŞ KUR ve SGK gibi kurumların da sağladığı maddi ve manevi destekleri, kalkınma hamlesine büyük katkı sunacaktır” dedi.

Diyarbakır’ın lojistik avantajlarına işaret eden Odabaşı, “Diyarbakır OSB, hava limanına 25 kilometre mesafede. Havalimanından Erbil’e haftada 3, Almanya’nın Hannover, Frankfurt, Düseldorf ve Ştutgart kentlerine haftada 6 sefer yapılmakta. Ortadoğu’ya açılan Habur Gümrük Kapası’na yaklaşık 300, Mersin limanına 600 kilometre mesafede” dedi.

Diyarbakır OSB’ye yatırım yapacaklara teşvikler

Odabaşı, Diyarbakır OSB’ye yapılacak yatırım için devletin sağladığı destek ve teşviklere ilişkin şu bilgileri verdi: “Diyarbakır OSB’de yatırım yaptığınızda, Türkiye’den alacağınız makine ekipman için KDV ödemeyeceksiniz. Türkiye’ye dışardan makine ekipman getirirseniz Gümrük Vergisi ödemeyeceksiniz. Yapacağınız yatırım tutarının %70’i oranında Kurumlar Vergisi’ni ödemeyeceksiniz. Fabrikada çalışan işçilerin sigorta priminin işveren hissesini 12 yıl boyunca, sigorta priminin işçi hissesini de 10 yıl boyunca devlet ödeyecek. İşçilerin Gelir Vergisi stopajını 10 yıl boyunca devlet ödeyecek. Yatırım tutarının %70’i kadar kredi kullanabilirsiniz. Kredi faizinin 7 puanını devlet size geri ödeyecek. Yatırım yeri %60 indirimli tahsis edilecek” dedi.

OSB’ye Bilim ve Teknoloji Ofisi kurulacak

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Özdoğan da, üniversite ile iletişim halinde olduklarını belirterek, “Yaptığımız görüşmeler sonunda OSB bünyesinde bir bilim ve teknoloji ofisi kurma kararı aldık. Firmalarımız artık yeni gelişmeler ve teknolojik yeniliklerden anında haberdar olacak. Ayrıca İŞKUR görevlileri haftanın 2 günü OSB’ye gelerek firma temsilcilerimizin merak ettiği soruları yanıtlıyor. Üreten Diyarbakır’da yatırım zamanı geldi diyoruz. Yerli ve yabancı girişimcileri yatırım yapmak üzere Diyarbakır’a davet ediyoruz” dedi.