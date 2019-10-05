İş insanlarından eğitime destek

05 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Şerif – Rabia Kutlucan Ortaokulu ve Özgür Kavaklı Anaokulu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime verdiği öneme dikkati çekti. Başkan Aktaş, kentin geleceğine değer katan Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimi ve eğitim kurumlarını her zaman desteklediğini belirterek, “Eğitim olmazsa olmazımızdır. Bir ülkenin geleceği o ülkenin insanlarının eğitimine bağlıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde hayata hazırlamalıyız” dedi.

Başkan Aktaş, eğitim faaliyetlerini anlatarak “Büyükşehir Belediyesi olarak hayırsever iş insanlarının da katkılarıyla, bazen yeni bir okul inşasında, bazen spor salonu veya çevre düzenlemeleri gibi farklı çalışmalarla eğitime desteğimizi sürdürüyoruz. Okulların ihtiyaçları imkanlar ölçüsünde gideriliyor veya bir hayırsever vatandaşın okulların yapımına destek olmasına öncülük ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Şerif – Rabia Kutlucan Ortaokulu ve Özgür Kavaklı Anaokulu’nun yapımını gerçekleştiren Kutlucan ve Kavaklı ailelerini, gösterdikleri özveri ve eğitime desteklerinden dolayı tebrik etti.