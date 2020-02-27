‘İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri’, 5 Mart’ta sahiplerini bulacak

27 Şubat 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan ‘İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri’, Bursa’nın Başarılı Girişimci İş Kadını, Bursa’nın Kadına Değer Veren Şirketi, Bursa’nın Başarılı Kadın Yöneticisi, Yılın Başarılı İş Kadını, Yılın Fark Yaratan Kadını, Yılın İş Yaşamında Kadını Destekleyen Oluşumu ve BUİKAD Özel Ödülü kategorilerinde verilecek. Bursa Sheraton Otel’de düzenlenecek olan töreni Yekta Kopan sunacak. Ödül töreninin 4 yıl önce ulusala açıldığını hatırlatan BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, “Burada amacımız rekabetten öte rol model olabilecek olan, takdir edilmesi gereken, işi başardığına inanan kadınları sahneye çıkarıp alkışlamak ve hepimize bir cesaret aşılamasını sağlamak. Hedefimiz kadının iş hayatındaki ve toplum yaşamındaki rolünün güçlendirilmesi amacıyla düzenlediğimiz ödül törenleri ile başarı hikayelerinin örnek olması” dedi.

Eroğlu, BUİKAD olarak sürdürdükleri Noktalama Projesi ile bugüne kadar 400’den fazla kız öğrenciye mentorluk yaptıklarını ve bu öğrencilerin ortalama yüzde 60’ının da iş hayatında yerini aldığını vurguladı. Kadının iş gücüne katılımının Türkiye’de ortalama yüzde 34 seviyesinde seyrettiğini ifade eden Oya Eroğlu, bu oranı artırmak için ayrıca 3 Avrupa Birliği Hibe Projesi yürüttüklerini de aktardı.