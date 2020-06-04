İşçi bulamadı, 102 yaşında çay topluyor!

04 Haziran 2020

Osman ŞİŞKO/ARTVİN

Arhavi’de 102 yaşındaki çay üreticisi Hafize Bulum, pandemi nedeniyle hasat için işçi bulamayınca ‘iş başa düştü’ diyerek çay hasadına başladı.

Doğu Karadeniz’e çay hasadı için geleceklere özel izin ve karantina koşulları uygulanarak kolaylık sağlanmasına rağmen, sıkıntı sürüyor. Gürcistan’dan işçi getiremeyen ve ailesi kalabalık olmayan üreticilerin sorunlarına bir de virüs kapma korkusu eklenince, işçi sorunu büyüdü.

Bu sorunu yaşayanlardan biri de Arhavi’nin Başköy, Çamlıca Mahallesindeki 102 yaşındaki Hafize Bulum… Üç çocuğu ile bahçesinde çay toplamaya başlayan Hafize ninenin 7 torunu, 11 torun çocuğu var.

Hafize nine, “COVID-19 olayı başladığından bu yana köyümde yaşıyorum, salgından tek koruma yöntemim insanlardan uzak durmak. İşçi bulamıyoruz, aslında işçi tutmaya da korkuyoruz. Çayı kendimiz toplamak zorundayız” diyor.

Yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda 830 bin dekar alanda üretim yapılıyor.