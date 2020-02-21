“Isı pompası doğalgazdan sonra en ekonomik sistem”

21 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Seminerde, Elektronik Mühendisi Nurettin Küçükçalı, ısı pompalarının çalışma prensipleri hakkında bilgi verirken, “Doğalgazın olmadığı yerlerde en ekonomik ısıtma, ısı pompalarıyla gerçekleştirilebilir” dedi. Küçükçalı, havadan havaya, havadan suya, sudan havaya, sudan suya ısı pompası çeşitleri olduğunu da ifade ederek, “Aynı anda ısıtma ve soğutma yapılacaksa, ısı pompası uygulamaları çok mantıklıdır” diye konuştu. Isı pompalarının bu özelliği ile çift taraflı bir kullanım imkanı sağladığını da ifade eden Küçükçalı, “Isıtma yaparken soğuk havadan, soğutma yaparken de sıcak havadan faydalanılır” dedi.

Makina Yüksek Mühendisi Mevlana Balçık ise, endüstrideki ısı pompası uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi verdi. Balçık, 3 bin saatin altında ısı pompası uygulamasının fizibil olmadığını ifade ederek, ayrıca endüstrilerdeki soğuk ya da sıcak enerji çıktılarından da yararlanmak gerektiğini kaydetti.

Bursa Çimento Elektrik Bakım Şefi Elektronik Mühendisi Adnan Gülbal da kendi firmalarındaki ısı pompası uygulaması hakkında bilgi aktardı. Yine TOFAŞ’tan Enerji Sistemleri Mühendisi Berker Sipahi ise, şirket uygulamalarını aktarırken, elde ettiklerinin sadece ekonomik fayda değil aynı zamanda karbon salımının düşürülmesi olduğunu söyledi.