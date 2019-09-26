ISIF’19’da 1 altın ve 3 bronz patent ödülü

26 Eylül 2019

HAKAN KILIÇ / SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Yeşilyurt Demir-Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile doktora öğrencisi Ahmed Elnour Muhammed Mozamel, "Hibrit Redüktör Sistemi" başlıklı patent başvurusu ile 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda “Altın Patent Ödülü”nün sahibi oldu.



ISIF 2019'da, diğer yandan OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atiye Nur Onar'ın Yüksek Kimyager Ömer Kılıç ile birlikte yürüttüğü "Atık Malzemelerle Oluşturulan Elektrot Sensör" çalışması; OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Can'ın tasarladığı "Bir Sütürsüz Skleral Fiksasyon Kanülü" modeli ve yine OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Programı öğretim görevlileri Harun Çolak ile Yusuf Yakut'un geliştirdiği "Polar Markalama Sistemi" Bronz Patent Ödülü'ne değer bulundu.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) tarafından 2016'dan bu yana düzenlenen ve Türkiye’nin uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında açılan fuarda; 8’i uluslararası, 7’si Türk olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan jüri, belirlenen kriterlere göre OMÜ'lü akademisyenlerin çalışmalarını altın ve bronz patent ödüllerine layık buldu.

OMÜ Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) ve Samsun Teknoparkın da stantının bulunduğu fuarda ödül, TÜRK PATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından verildi.