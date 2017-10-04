İşimiz ve yatırımlara odaklanarak hedeflerimize ulaşmamız mümkün

04 Ekim 2017



NEDİM OLGUNHARPUTLU - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Başkanı

Bir ülkenin güçlü olmasının siyasi riyaset iradesi kadar elbette ki bilim, kültür ve sanat üretme kapasitesi, eğitim , sağlık , ulaşım ve iletişim hizmetlerinin yeterli olmasının yanında bunları istenilen ölçüde yapabilme inisiyatifinin önünü açan güçlü bir üretim ekonomisine ihtiyaç vardır. Bu coğrafyanın kadim değerlerin den beslenen MÜSİAD ise güçlü ekonomi güçlü Türkiye ilkesine üretim ekonomisini önceleyerek üyelerini bu doğrultuda teşvik edip onlara hareket alanı oluşturarak hizmet etmektedir.

MÜSİAD Kayseri, Türkiye’nin önde gelen sanayi ve ticaret üslerinden biri olan Kayseri ekonomisine stratejik yol haritaları çizerek, yeni yatırım alanları konusunda bilgilendirerek, yeni pazarlar ve çalışma alanları konusunda ufuk açarak, ihracatı teşvik ederek , birlikte çalışma kültürüne zemin oluşturarak üstüne düşen görevi yapmaya çalışmaktadır. Mobilya , çelik kapı ve metal eşya sektörlerinde üretim üssü haline gelmiş olan Kayseri, bu niteliğini gerek daha modern üretim teknikleri gerekse tasarımı daha önemli bir argüman haline getirerek katma değeri daha yüksek üretim ekonomisi oluştururken daha stratejik sektörlere de (savunma sanayii, uçak ve otomobil üretimi ve bilgi teknolojileri) alan açarak ,kuvvetlendirmek suretiyle devam ettirmelidir.

Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının Eskişehir'le beraber Kayseri'de açılmış olması, askeri pil sanayi ASPİLSAN, takım tezgahları sanayii TAKSAN, tank yedek parça üreten ANATAMİR, Türkiye’nin çinko üssü ÇİNKUR... Bütün bunlar Kayseri’nin ileri teknoloji içeren sektörlere alan açması, yatırım yapması için gerekli olan geleneğin ruhunda var olduğunun göstergeleridir. Türkiye ekonomisinde Kayseri’nin özgül ağırlığını artırması yönündeki her türlü gayreti destekleyen MÜSİAD Kayseri, gerek bürokratik köprü olma fonksiyonu, gerek know-how irtibatı kurma noktası, gerek yurtdışı networku ile üretimi ve ticareti kendine şiar edinmiş tüm işadamlarımızın hizmetindedir.