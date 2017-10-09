Isısan, ‘engineered tank' ile globalde pazarını genişletiyor

09 Ekim 2017

Basınçlı kap üretimin yanı sıra mühendislik hizmeti veren Isısan, ‘engineered tank' ile global pazardaki ağını büyütüyor. Büyük ölçekli enerji firmalarının enerji tesislerinde ürünleri kullanılan Isısan, 2016 yılında Rusya'nın yanı sıra ABD'de Teksas ve New Meksiko'ya ürün gönderdi.

Enerji sektöründe basınçlı kap ve proses tank üretimi ile faaliyet gösterdiklerini belirten Isısan Pazarlama Müdürü Serdal Kara, TSE tarafından yetkilendirilmiş muayene merkezlerinden biri olduklarını söyledi. Anahtar teslim projeler yürüttüklerini kaydeden Kara, "Isısan Engineering markası ile alanımızda iç pazarın önde gelen markalarından biriyiz. 62 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Almanya, Dubai, Irak, İran, Cezayir ve Hindistan'da satış ofislerimiz bulunuyor. ABD pazarında da konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Engineered tank üretimi ile Avrupa pazarında tercih edilen markalardan biri olduklarını vurgulayan Kara, "Ortadoğu ve Afrika ülkelerine uzun yıllardır ihracat yapıyoruz. Yakın zamanda piyasaya sürdüğümüz ‘engineered tank' global pazarda büyük ölçekli markaların enerji üretim tesislerinde tercih ediliyor. 2016 yılında Rusya'nın yanı sıra ABD'de Teksas ve New Mexico'ya ürün göndermeye başladık. Bugün itibarıyla üretimin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"ABD pazarında marka bilinirliğini artırmak istiyoruz"

Orta vadede Rusya ve Türk cumhuriyetlerinde güçlü bir konumda olmak istediklerini vurgulayan Serdal Kara, "Ayrıca ABD pazarında da marka bilinilirliğini artırmak istiyoruz" diye konuştu. Ürün gamını genişletmek ve ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek için Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Kara, "Tamamı mühendislerden oluşan, konusunda uzman ve tecrübeli bir ekiple çalışıyoruz. Son teknoloji sistemler ile mühendislik programları kullanıyoruz. Dijital radyografi, endoskopik kamera, kaynak kontrol cihazı, helyum dedektörü, ultrasonik test cihazları, otomatik kaynak makinaları gibi ekipmanları kullanıyoruz. Makine parkını, talepleri hızlı karşılayabilmek için sürekli hazır tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

İç pazarda, toptan gaz satış ve gaz dağıtım firmalarının başlıca müşterileri olduğunu söyleyen Kara, "Kayseri OSB'de 38 bin metrekaresi kapalı,17 bin metrekaresi açık 55 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyoruz. Yıllık ortalama 500 adet sanayi tipi LPG stok tankı, 200 adet LPG taşıma tankı, 2 bin adet LPG domestik tank üretiyoruz. Bunların yanı sıra kreyojenik tanker hattında da yılda ortalama 300 adet 3 metreküp ila 60 metreküp hacim aralığında LNG, Airgas ve karbondioksit stok tankı ile 100 adet taşıma tankı üretiyoruz" diye konuştu. Kara, ayrıca yılda ortalama 10 adet 100 metreküp ila 500 metreküp hacim aralığında kreyojenik proses tank üretim kapasitelerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.