Isısan, pazar ağını genişletmek istiyor

09 Ekim 2017

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Enerji sektörüne basınçlı kap ve proses tank üretiminin yanı sıra TSE tarafından yetkilendirilmiş muayene merkezlerinden biri olarak hizmet veren Isısan, anahtar teslim projeleri ile pazar payını artırıyor. Sektöre ‘Isısan Engineering' markası ile hizmet verdiklerini hatırlatan Isısan Isı Sanayi Satış ve Pazarlama Müdürü Serdal Kara, halen 62 ülke ile çalıştıklarını bildirdi. Bugün itibarıyla Almanya, Dubai, Irak, İran, Cezayir ve Hindistan'da satış ofisleri bulunan Isısan'ın hedefinde Amerika pazarındaki etkinliğini pekiştirmenin yer aldığını belirten Kara, bu bölgedeki yapılanmalarının ardından pazar ağlarını genişleteceklerinin altını çizdi.

Geniş bir ürün gamına sahip olan Isısan'da ; LNG, LCO2, LIN/LOX/ LAr, LPG stok ve taşıma tankları üretiliyor. Bunların yanı sıra atmosferik buharlaştırıcı, ısı değiştirici, özel proses tankları ve anahtar teslim enerji istasyonları gibi hizmetler de firma bünyesinde veriliyor. Özellikle doğal gazla ilgili önemli çözümler sunan firma, boru hattının ulaşamadığı yerlerde doğal gaz kullanımına olanak sağlayan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankı üreterek, sektöre katkıda bulunuyor.

"Sektörün güven duyduğu bir mühendislik firmasıyız"

İç pazarda yüksek bir marka değerine sahip olduklarına dikkat çeken Serdal Kara, "Sektördeki 50 yıllık tecrübemiz ile Türkiye pazarında sadece bir tank üreticisi değil, sektörün güvenine mazhar olmuş bir mühendislik firması olarak hizmet veriyoruz. Her zaman çözüm ortağı olma anlayışımız sayesinde pazarı büyütüyoruz" değerlendirmesini yaptı. İç pazarda, toptan gaz satış ve gaz dağıtım firmalarının başlıca müşteri portföylerini oluşturduğuna değinen Kara, üretimleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Kayseri OSB'de, 38 bini kapalı, 17 bini açık, toplamda 55 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Yıllık ortalama 500 adet sanayi tipi LPG stok tankı, 200 adet LPG taşıma tankı, 2 bin adet LPG domestik tank üretiyoruz. Bunun yanı sıra kreyojenik tanker imalat hattımız yılda ortalama 300 adet standart hacimde (3m3 ila 60m3 arası), LNG, Airgas ve CO2 stok tankı ile 100 adet taşıma tankı imal ediyoruz. Ayrıca yılda ortalama 10 adet özel üretim, yani 100 metreküp ila 500 metreküp arası hacimlerde kreyojenik proses tank üretiyoruz."

"Rusya ve Türk cumhuriyetlerinde orta vadede etkinliğimizi artıracağız"

Almanya, Dubai, Irak, İran, Cezayir ve Hindistan'da satış ofislerinin bulunduğunu hatırlatan Serdal Kara, orta vadede ise Rusya ve Türk cumhuriyetlerindeki etkinliklerini artırmak istediklerine vurgu yaptı. Öte yandan, ürün gamlarını genişletmek ve ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek için Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Kara, şöyle devam etti: "Gelişen teknoloji ile birlikte enerji sektörü de yenilenebilir enerjiye doğru hızla yöneliyor. Biz de bu geçişe ayak uydurmak ve varlığımızı devam ettirmek için teknolojimizi ve ürün yelpazemizi genişletecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Buna ilave petrol fiyatları, döviz kurları, global piyasalar ve politikalar gibi bir çok etken son yıllarda sektörü daraltmakta ve yatırımcılar da temkinli davranmaya çalışıyor. Bizde bu dönemde büyüme oranımızı korumaya çalışıyoruz. Yeni pazarlar ile kapasitemizi arttırmaya yönelik yatırım çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Son olarak sektördeki merdiven altı imalata değinen ve son dönemde basınçlı kap sektöründe de bu tarz imalatların arttığına dikkat çeken Serdal Kara, tehlikeli madde taşıyan tankerin yollarda dolaşan araçlar olduğunu, yanlış ve uygun olmayan imalatın tankerleri çok daha tehlikeli hale getirdiğini vurguladı. Öte yandan sektördeki başlıca sorunun ‘ürün güvenliği' olduğunu sözlerine ekleyen Kara, "Gerek üretim gerekse kullanımda asgari şartları dahi sağlamakta zorluk çeken fakat faaliyetlerini bu şekilde sürdürmeye devam eden merdiven altı firmaların ürünleri, sektörümüzü tehdit ediyor. Enerji üretim ve dağıtım firmalarının, ürün tedarikçilerinde bu kriterlere dikkat etmesi gerekiyor" dedi.