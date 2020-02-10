İskur Grup’tan çalışma arkadaşlarına Türk Bayrağı

10 Şubat 2020

Ali ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ



İskur Grup, Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos, meclis kürsüsünde Türk bayrağına karşı yaptığı küstahlığa tepki göstermek için çalışanlarına Türk Bayrağı hediye ederek evlerinin başköşesine asmalarını istedi.



Fabrika çıkışında işçilere Türk Bayrağı dağıtan İskur Grup Yönetim Kurulu üyesi İsmail Kurtul, Ataların yüzyıl önceki milli mücadelede gösterdikleri kahramanlığını hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.



Kurtul, “Bizde İskur Grup ve iş dünyası olarak, işçi kardeşlerimizle birlikte ekonomik kurtuluşun mücadelesini vermekteyiz. Dünya durdukça bu mücadelemiz devam edeceğiz. Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümünde şanlı kurtuluş mücadelesinin simgesi olan ve şehitlerimizin kanından rengini alan Türk Bayrağı hediye ediyoruz.” diye konuştu.



Türk Bayrağına kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Kurtul, şunları kaydetti: Kurtul"100 yıl önce bu ülkede Anadolu kentlerini işgal etmiş düşmanın elinden yokluk ve yoksulluğa karşı istikbali için istiklal mücadelesi vermiş Atalarımızdan bize örnek olan ve her daim kalbimizde yaşattığımız Sütçü İmam, Yörükselim, Mıllış Nuri, Sinem Ayşe ve nicelerinin o gün kalplerinde var olan vatan ve bayrak sevgisini biz bugün torunları olarak gelecek kuşaklarımıza taşıyoruz" dedi.



“Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos, meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırtması kabul etmemiz mümkün değil. Atalarımızın bundan 100 yıl önce istiklal savaşına başladığı bu topraklarda çalışma arkadaşlarımıza Türk bayrağı dağıtarak tepkimizi gösterdik” dedi.