İşkur İş Kulübü’ne 2019’da 2 bin 384 iş arayan katıldı

15 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - İŞKUR bünyesinde 2017 yılında kurulan İş Kulübü hedef gruplarında; üniversite öğrencileri,15-24 yaş aralığındaki genç iş arayanlar, 0-15 yaş grubu çocukları olan çalışmak isteyen anneler, madde bağımlıları, eski hükümlüler, geçici koruma statüsünde olanlar ve engelli iş arayanlar öne çıktı. İş’te Anne Projesi kapsamındaki 479 anne de İş Kulübü eğitimini tamamlamış olup, 317’si kurs ve programlara yerleşti. "Bu kulüpte iş var" sloganıyla ücretsiz olarak düzenlenen, 4 gün 16 saat devam eden günlük eğitim programlarında, katılımcıların "Nasıl iş aramalıyım?", "İş başvurum neden reddedildi?", "Mülakatta nelere dikkat etmeliyim?" gibi sorulara cevap buluyor.

Katılımcı odak gruplarının tespitinde; üniversitelerin kariyer merkezleri; Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, AMATEM, GADEM, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Kadın Konukevleri gibi kurumlarla da işbirliği yapılıyor.