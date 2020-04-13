İŞKUR'dan MÜSİAD üyelerine online bilgilendirme

13 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Online şekilde yapılan toplantıya MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay’ın dernek merkezinden; işadamları ile İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de uzaktan bağlantı ile iştirak etti. Toplantıda konuşan İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma koşullarıyla ilgili bilgiler verdi.

İl Müdürü Türkmen, ödenekten, kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olanların yararlanabileceğini söyledi.

Başvurulara hızla yanıt verildiğini belirten İl Müdürü Türkmen, “İşverenlerimiz web adresimizden bulunan formu doldurarak müracaat etmeli. Sonrasında başvuruları, illerden sorumlu olan Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıkları’na elektronik ortamda iletiyoruz. İş müfettişleri inceleyip bize geri dönüş yapıyorlar. 4 gün gibi bir sürede dönüşler yapılıyor. Bize intikal ettiğinde rapor olumlu ise işverenlere, ‘bir süre birlikte çalışacağız, çalışma prensiplerimiz şunlardır, şu hususlara dikkat etmeniz gerekiyor’ diyoruz. Personelimiz kurumların insan kaynakları ile çalışıyorlar. Süreci bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Türkmen, sorulara da yanıt verdi.