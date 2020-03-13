İşlenmiş mermer ihracatçıları odağına Avrupa ve ABD’yi aldı

13 Mart 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Türk mermer sektörü; önce 16-19 Mart’ta yapılması planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın 6-9 Haziran tarihlerine ertelenmesi, ardından da 1-4 Nisan 2020 tarihlerinde planlanan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın ileri bir tarihe ertelenmesi ile 2020 yılına kayıplarla başladı. Yıllık ortalama 2 milyar dolarlık mermer ihracatı yaptıklarını söyleyen Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, sektörün kendini, blok mermerde 2020’nin ilk yarısını kayıpla kapatmaya hazırladığını belirtti. İşlenmiş üründe ise Avrupa ve ABD pazarlarında Çin ile rekabet ettiklerine değinen Efendioğlu, “İşlenmiş üründe Türkiye bugün avantajlı konuma geldi. Çin’deki sorunlar işlenmiş mermer ihracatımızı olumlu etkileyecek. İşlenmiş mermerini Çin’den tedarik eden pek çok ithalatçı firma yönünü Türkiye’ye çevirdi. Bu sayede halihazırda pazarımız olan ABD ve Avrupa pazarlarındaki payımızı artırmayı öngörüyoruz. Türk mermer sektörü olarak 170 ülkeye işlenmiş ürün gönderiyoruz” diye konuştu.

Blok mermerde ise Çin’e ihracat yapan birçok firmada kapasite kullanım oranının yüzde 20’ye kadar düştüğünü kaydeden Efendioğlu, Burdur, Isparta, Denizli ve Antalya’da maden ocaklarının kapatıldığını ifade etti. Erol Efendioğlu, önemli iki fuarı ertelenen sektörün, 21-24 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı’na hazırlandığını kaydetti.