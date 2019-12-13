İşletme yöneticileri gezegeni düşünerek davranmalı

13 Aralık 2019

FİKRİ CİNOKUR

Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mathias Schüz, şirketlerde sorumlu liderlerin kendi kurumlarının yanında gezegeni de göz önünde bulundurmaları, etik ve duygusal bir zekaya sahip olmaları gerektiği söyledi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), Akra Barut Hotel’de düzenlenen toplantıda Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mathias Schüz’ü ağırladı. Shüz, Antalyalı iş insanlarına Sorumluluk Taşıyan Liderin (iş İnsanının) Özellikleri konusunda bilgi verdi.

Takaslarda iki taraf da kazanmalı

Ekonominin etik için özel bir durum olduğunu belirten Schüz, alışverişte (takasta) her iki tarafın da kazanması, almak ile vermek arasında bir dengenin olması gerektiğini söyledi. Hakkaniyetli bir takasta, alışverişte aldığın kadar vermenin de önemli olduğuna dikkat çeken Schüz, “Aynı zamanda empati de önemli. Eğer alışverişte empati d yapmayı huy edinirsen o zaman güvenli alışveriş yapan kişi olursun Bugün global ekonomide partnerlerimizi görmüyoruz. Ekonomiden çok ‘egonomi’yi destekliyoruz. Alışveriş konusunda tüm ögeleri gözden geçirmeliyiz” dedi.

Aldatmanın ve çalmanın parçası olma

Çalışanlar ve sosyal çevre ile doğa düşünülmediği zaman hakkaniyetli bir alışveriş yapılamadığını ifade eden Prof. Dr. Schüz, aksi halde aldatma ve çalmanın bir parçası olunduğunu kaydetti. Prof. Dr. Schüz,İşletmelerdeki etik sorumluluğa artan ilgi nedir sorusuna şu karşılığı verdi:

“Kaynaklar azalıyor. Daha fazla şeffaflık ve işletmelerde ortakların beklentileri artıyor. Yeni teknolojilerle birlikte şeffaflık da artıyor. Volkswagen, ABD'de büyük bir skandal yaşıyor. Eğer ABD yasalarını iyi incelemiş olalardı bu skandal yaşanmazdı. BP Meksika körfezinde çevre kirliliğine neden oldu. İşte bunlar hep etik değerleri göz önüne almamalarındandır. Lider olan yönetici terik olarak tüm olasılıkları görmek zorundadır. İşte böyle durumlarda her türlü işletme felce uğrayabilir.”

Kârlılık kadar doğayı da düşünmek

Lider insanın sosyal anlamda bir arada yaşamayı, ortakları için kârlılık ve refah için tüm doğa ve gezegenden de sorumlu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Schüz, “Lider insan toplumsal ve sosyal bilançoyu da çıkarmak zorundadır. Lider insan yani yönetici ekolojik bilançoyu, gezegen için bilançoyu çıkarmalı. Daimler ve Siemens gibi şirketler insanlar ve gezegen için çalışıyor. Bu kurumsal sorumluluk sosyal sorunlara karşı etik davranmayı yansıtıyor. Ekonomi, sosyal ve ekolojik düşünülmeli, hepsi bir arada olmak zorunda. Sorumluluğun boyutlarının hiçbirinden diğerinin lehine vazgeçilemez” diye konuştu.