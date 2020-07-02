“İşletmelerimiz için acilen sicil affı çıkarılsın”

02 Temmuz 2020

OKTAY ENSARİ-KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası’nın meclis toplantısında konuşan Oda Başkanı Ömer Gülsoy, “Nefes kredisinde de bankaların diğer uygulamalarında da geçmişte kısmi ödeme zorluğuna düşmüş işletmelerimize maalesef yeterince destek olunmuyor. Biz Anadolu’daki meslek örgütleri olarak iflas etmiş, batmış-bitmiş işletmelere kredi verilsin demiyoruz. Ancak, çarkını iyi kötü döndüren, küçük çaplı da olsa ara ara ödeme güçlüğü çeken işletmelerimize verilecek destek, onların ekonomimize daha fazla katkı vermesini sağlayacak. Bunun için işletmelerimizle ilgili ‘sicil affı’nın gündeme alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Desteklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğinin altını çizen Gülsoy, 2017’de çıkan sicil aff ının tabana da yayılmasını istedi. Mücbir sebep kapsamının genişletilmesine de değinen Gülsoy, şunları söyledi: “Hükümet birçok alanda aldığı kararlarla işletmelerimizi üretim ve istihdamda destekledi. Kısa Çalışma Ödeneği, faizsiz olarak ötelenen vergi ve diğer kamu ödemeleri işletmelerimizi kısmen de olsa rahatlattı. Ancak, keşke defalarca yaptığımız çağrı duyulsa ve tüm sektörler ‘mücbir sebep’ kapsamına alınsaydı. İş dünyamızın çarklarının dönmesi, istihdam kaybı yaşanmaması için önlemlerin tam ve eksiksiz değerlendirilmesi ve mücbir sebep kapsamının genişletilmesi gerekiyordu.” Gülsoy, COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesini de istedi.