Isparta Antalya ile işbirliğine hazır

31 Ocak 2020

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Ekelik ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.

Ziyarette başta turizm olmak üzere bölgenin kalkınması amacıyla karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi tartışıldı.

Antalya Genç Girişimciler Kurulu Başkan Ahmet Ekelik, turisti otelden çıkarmak ve çevre illerde de turizmi geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıldığını belirten Ekelik, ''Antalya’ya gelen turistlerin bir milyona yakını Isparta ve çevre illere gidebilmeli. Bu gerçekleştiği zaman turizmi gerçek anlamda bölgeye yaymış oluruz'' dedi.

Önceki dönem Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de ziyaretten memnun olduğunu söyledi. Antalya ile Isparta arasındaki beraberliğin, birlikteliğin sürekli olmasını isteyen Başdeğirmen, genç iş insanlarına kent ekonomisi hakkında bilgi verdi. Başdeğirmen, şöyle devam etti.

''Isparta'yı çok daha fazla geliştirmek istiyoruz. Isparta 92 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Yaşanabilir şehirler arasında son 5 yıldır devamlı ilk 5 sıradayız. Göller bölgesinin güzelliği, yeşil alanlarımızın çokluğu, sulanabilir arazilerimizin yüzde 80’in üzerinde olması, meyve bahçesi olmamız önemli.''

-Isparta meyve üretim merkezi...

Isparta'da elma üretimi ve işlenmesi konularında da bilgi veren Şükrü Başdeğirmen, şunları kaydetti.

''Isparta, şeftali, vişne, kiraz, kayısıda önemli bir üretim merkezi haline geldi. Antalya’nın sıcak aylarında domates üretimi Isparta’dan yapılıyor ve Antalya ile otellere gönderiliyor. Isparta ile Antalya arasında ciddi işbirlikleri var, ticaret var. Kuru tarım ve diğer meyvelerde de şehrimiz çok iyi bir durumda. İstiyoruz ki, 300 milyon dolar ihracatı niye 500- 700 milyon dolarlara çıkarmayalım. Hem ihracat, istihdam ve sanayide çok daha iyi yerlere gelebiliriz.''

Turizm, tarım, sanayi ve diğer alanlarda Isparta’nın daha ileriye gidebilmesi amacıyla Antalya ile karşılıklı işbirliğine hazır olduklarını ifade eden Şükrü Başdeğirmen, ''İnanç turizminde Pisidia Antiokheia Antik Kentimiz var. St. Paul yolu Antalya’dan başlayıp bizim burada son bulur. St. Paul yolu çok önemi, Antalya ile beraber bu yolu canlandırabiliriz'' dedi.