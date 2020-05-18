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Isparta Belediyesi işitme engelliler için şeffaf yıkanabilir maske üretti

Isparta Belediyesi koranavirüs salgını sürecinde işitme engelli vatandaşlar için yıkanabilir maske üretti.

Isparta Belediyesi işitme engelliler için şeffaf yıkanabilir maske üretti
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FİKRİ CİNOKUR

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talebi üzerine belediyeye  ait Sanat ve Meslek Eğitimi Merkezi'nde (ISMEK) korona virüsü salgını sürecinde işitme engellilerin daha rahat bir şekilde iletişim kurabilmeleri amacıyla, dudak ve mimik hareketlerini daha iyi algılayabilmek amacıyla ağız bölümü şeffaf malzemeden, yıkanabilir özel maske üretildi.

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte tedbirleri en üst düzeye taşıdıklarını söyledi. Dezenfeksiyon çalışmaları yanında İSMEK tarafından  üretilen maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırdıklarını anlatan Başdeğirmen, ''ISMEK birimince günlük 20 bin adet maske ve tulum üretimi gerçekleştirilerek, vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor'' dedi.

ISMEK işitme engelli vatandaşlar için yıkanabilir ağız bölümü şeffaf olan özel olarak imal edilen maske üretimi gerçekleştirildi. Özel maskeler Isparta'daki 130 işitme engelli vatandaşa ulaştırılmak üzere İşitme Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Yavuz’a teslim edildi.

Isparta İşitme Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Yavuz da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, ''Maske çok rahat. Dudak okuduğumuz için bizim rahat bir şekilde iletişim kurmamızı sağlayacak'' dedi.

Isparta

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