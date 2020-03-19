Isparta Belediyesi kira ödemelerini 6 ay erteledi

19 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı açıklamada, belediye kiracılarına ait tahakkuk ettirilen kira ödemelerinin 6 ay ertelendiğini bildirdi.Nisan ayında ödenmesi gereken kira taksitleri ekim ayında tahsil edileceğini belirten Başdeğirmen, şunları kaydetti.

''Bu erteleme karşılığında gecikme farkı alınmayacaktır. Bu kararımız esnafa can suyu oldu. Isparta Belediyesi olarak şehirde koronavirüsüne karşın ciddi tedbirler almaya devam ediyoruz. Tüm halkımızın da bildiği üzere Devletimiz tarafından alınan tedbirler dahilinde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarındaki işletmeler geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Faaliyeti durdurulsa da durdurulmasa da tüm esnafımızın bu zorlu süreçte iş kaybına uğrayacağı düşünülerek belediyemiz tarafından kiracılarımıza tahakkuk ettirilen kira ödemeleri 6 ay ertelenmiştir. Nisan ayında ödenmesi gereken kira taksitleri ekim ayında tahsil edilecektir. Bu erteleme karşılığında gecikme farkı alınmayacaktır''

Şehirde abonelere ait akmayan su abonesi bulunmadığını belirten Belediye Başkanı Başdeğirmen, ''Her ne şartlarda olursa olsun su kesintisi uygulanan abonelerimizin suyu gerekli hijyen koşullarının sağlanması amacıyla açılmıştır. Şu anda suyu akmayan hiçbir abonemiz yoktur'' dedi.