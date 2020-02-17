Isparta Belediyesi logo yarışması açtı

17 Şubat 2020

Isparta Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentin ve belediyenin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek logo tasarım yarışması açıldığı belirtildi.

Yarışmada birinci seçilecek logayı tasarlayan yarışmacıya 12 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye de 3 bin lira para ödülü verilecek.

Başvurular 27 Şubat 2020 tarihine kadar ispartalogoyarismasi@gmail.com mail adresine gönderilebilecek. Dereceye giren logo 6 Mart 2020 tarihinde ilan edilecek. Yarışmaya amatör ve profesyonel tüm sanatçı, öğrenci, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların katılımına açıktır.