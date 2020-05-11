Isparta Coğrafi İşaret'e yoğunlaştı

11 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Koronavirüs salgını nedeniyle hem üreticilerin hem de ticaret yapan üyelerinin etkilendiğini belirten Adar, ''Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren üyelerimizin ve iş dünyasının sorun ve çözüm yollarını TOBB'a ilettik. Devletimiz bu zorlu süreçte dünyaya örnek oldu'' dedi.

Bu zorlu süreçte Isparta için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Ahmet Adar, şöyle devam etti.

''Ürünlerimizin katma değer kazanması için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz yıl ‘Isparta Gülyağı’ coğrafi işareti aldık. ‘Isparta Elması’, ‘ Isparta Gülsuyu’ ve ‘Kuyucak Lavantası’ için coğrafi işaret başvurumuzu yapacağız. TOBB Nefes Kredisi kampanyası ile Borsa kaynaklarımızı üyelerinin yararlanması için sunduk. 'Ortağı olduğumuz Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığı ile üyelerimize bilgisayarları başında oturarak hububat alım-satımı hizmeti sağladık. Yine online hububat alım-satım işlemleri için Borsamız bünyesinde elektronik satış salonunu hasat dönemine kadar kurarak üyelerimizin hizmetine sunacağız.''

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de tarım ve hayvancılık sektörünün önemine dikkat çekti. Özel, şöyle konuştu.

''Yeni tip Koronavirüs salgınından sonra tarımsal üretimin çok daha önemli hale gelecek. Salgın temizlik ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Bir de tarım ve hayvancılık sektörünün olmazsa olmazımız olduğunu gösterdi. Gıda ihtiyaçlarımızı karşılamak, sağlıklı ve güçlü beslenmek için her zamankinden daha çok çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor.''

Koronavirüs salgın sürecinde Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu ve sonraki süreçte de daha avantajlı olacağını düşündüğünü ifade eden Recep Özel, şunları kaydetti.

''Isparta bu krizden fırsat yaratarak olumlu şekilde yoluna devam edecektir. Isparta olarak bu zor zamanlardan zarar görmeden geçmek istiyorsak birlik olmalıyız. Elmamızı, kirazımızı, kayısımızı, gülyağımızı tek elden satabilecek organizasyonlar kurmalıyız. Geçmişte halıda yaşadıklarımızı diğer ürünlerde de yaşamayalım.''