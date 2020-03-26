Isparta TSO Başkan ve yöneticileri kiracılarına indirim yaptı

26 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar yaptığı açıklamada, kendisi ve yönetim kurulu üyelerinin, ITSO'ya ait Ekonomi Kampüsü'nde faaliyette bulunan esnaf kiracıları ile konut kiracılarının kira bedellerinde iki ay süreyle indirim yapma kararı aldıklarını bildirdi.

AVM’ler başta olmak üzere esnaf kiracısı olan mülk sahiplerine de kira gelirlerinde indirim yapmaları çağrısında bulunan Tutar, şunları kaydetti.

''ITSO Yönetimi olarak her şeyin devletten beklenmemesi gerektiği düşüncesindeyiz. Esnaf adına herkese fedakârlık çağrısında bulunuyoruz. ITSO'nun Ekonomi Kampüsü’ndeki faaliyette bulunan 2 esnaf kiracısına 2 ay için indirim yapma kararı aldık. Türkiye koronavirüs salgınını dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde yenecek. Bu süreçte her şey devletten beklenmemeli. Hem kiracı hem kiralayan konumda olan üyelerimizin bu kriz döneminde kiralara ilişkin fedakârca bir tutum içerisinde olmalarını bekliyoruz.''

Bu kritik süreci birlik ve beraberlik, dayanışma içinde herkesin fedakarlık yaparak atlatılacağını ifade eden Tutar, ''Bu bilinç ve duyarlılıkla görev yapan ITSO Yönetim Kurulu olarak ilk fedakârlığı gösteriyoruz. Odamıza ve kendimize ait mülkiyetlerimizde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcilerimiz için kira indirimine gidiyoruz. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız, meclis başkanımız ve meclis yönetimindeki arkadaşlarımız esnaf kiracılarına yönelik fedakârlık yapma kararı aldı'' dedi.