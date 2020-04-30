Isparta'dan TOBB'a teşekkür

30 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, TOBB'un Nefes Kredisi ile üyelerine nefes olduklarını belirtti. TOBB'un geçmiş yıllarda 6 kez gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi 'TOBB Nefes Kredisi'ni yeniden başladığını ifade eden Adar, şunları kaydetti.

'' Geçmiş yıllarda 6 kez hayata geçirdiğimiz TOBB Nefes Kredisini içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde üyelerimize destek olması için tekrar hayata geçiriyoruz. Salgın sürecinin başından bu yana üyelerimizin tüm sorun ve taleplerini TOBB'a ilettik.TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ilettiğimiz her sorunun çözümü için Bakanlıklar nezdinde gece gündüz demeden çalıştı.Cansiperane çabaları için TOBB Başkanımıza teşekkür ediyorum.''

TOBB'a iletilen önemli konulardan birinin de üyelerinin finansmana erişim sorunu olduğunu vurgulayan Ahmet Adar, ''Yapılan görüşmeler sonucu TOBB ile birlikte bağlı oda ve borsaların bu süreçte taşın altına elini koyması kararı çıktı. TOBB ve tüm oda ve borsalar kaynaklarımızı üyelerimizin istifadesine açıyoruz.Bu kapsamda TOBB önderliğinde KGF ve Denizbank işbirliğinde TOBB Nefes Kredisi yeniden kullanıma sunuluyor'' dedi.

-Isparta TSO Odası Başkanı Mustafa Tutar

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar da, 2020 Nefes Kredisi kampanyasının, üyelerinin finansman sorunlarının giderilmesine yönelik yürürlüğe girdiğini söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Tutar, ''TOBB’un katkıları ile Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Denizbank ile imzalanan protokol kapsamında Denizbank’ın tüm şubelerinde kullandırılacaktır. Nefes Kredisi 50 bin TL. üst limitli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL limitli kredi kullanabilecektir. 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Kredinin brüt faiz oranı yıllık % 7,50’dir.

Protokol imzalanan bankalar tarafından Kredi Garanti Fonu’na (KGF) ödenecek %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep edilmeyecektir. Kredi müracaatlarının değerlendirilmesi başvuru yapılan banka tarafından yapılmaktadır.''