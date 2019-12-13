Ispartalı elma üreticilerinden Hindistan çıkarması

13 Aralık 2019

Ispartalı elma üretici ve ihracatçıları yeni pazarlar bulmak amacıyla Hindistan'a çıkarma yaptı.

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, Isparta'nın başta elma olmak üzere diğer tarımsal ürünlerine yeni pazarlar bulmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Isparta Ticaret Borsası olarak Isparta elması başta olmak üzere diğer yerel ürünlere yeni pazarlar bulmak ve mevcut pazarları daha da büyütmek istediklerini belirten Adar, "Bu kapsamda yaptığımız araştırmalar sonucu ilk hedefimizi Hindistan olarak belirledik. Bu pazara ilgi duyan üyelerimizle birlikte temaslarda bulunduk. Bu ziyaretlerin yeni ihracat fırsatları yaratacağına inancımız tamdır" dedi.

Isparta heyetinin, Yeni Delhi de Hindistan İthalatçılar Birliği, Ticaret Odaları Birliği, Toptancı Hali Yönetimi ve hal çatısı altındaki elma ithalatı yapan firmaları ziyaret edip yönetici ve üyeleriyle bir araya geldiğini anlatan Adar, ''Yeni Delhi de Isparta elması büyük ilgi gördü. Hindistan İthalatçılar Birliği, Odalar Birliği ve Toptancı Hali Yöneticiler de Isparta ile işbirliklerini geliştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler" diye konuştu.

Ahmet Adar, Hintli ithalatçılar ile Toptancı Hal yöneticilerini Isparta'ya davet ettiklerini sözlerine ekledi. Ispartalı ihracatçı tüccar ve üreticiler Türkiye Cumhuriyeti Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Torunlar'ı da ziyaret etti.