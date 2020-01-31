Ispartalı iş insanı Hasan Köse yaşamını yitirdi
Türkiye'nin önemli mermer üreticisi ve ihracatçısı olan Modülmer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Köse tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin önemli mermer üreticisi ve ihracatçısı olan Modülmer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Köse tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Isparta ekonomisinde ve sosyal yaşamında önemli bir yeri olan ve kurduğu fabrikalarla istihdam sağladığı belirtilen iş insanı 80 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Köse tedavi gördüğü Antalya Medicalpark Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Hasan Köse'nin cenazesi Isparta Merkez Mimar Sinan Cami'nde kılınan öğle namazının ardından Isparta Hanife Sultan mezarlığında defnedildi. Köse'nin cenazesine TBMM Başkan Vekili AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkan Vekili Mehmet Özen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ile iş dünyası temsilcileri katıldı.