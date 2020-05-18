Isparta'ya 5 bin konutluk proje

18 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim vaatleri arasında yer alan 5 bin adet sosyal konut projesini hayata geçirmek için çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Sosyal konutların bir kısmının Gülkent eski Devlet Hastanesi, bir kısmının da SDÜ Botanik Parkı arkasında kalan bölgeye yapılacağını ifade eden Başkan Başdeğirmen, projenin 700 konutluk bölümünden yararlanacak vatandaşların kura çekiminin yapıldığını söyledi. Şükrü Başdeğirmen, şunları kaydetti.

''Uygulamaya başlayacağımız 5 bin konutun 2 bin 500’ü ilk etapta gerçekleştirilecek. SDÜ Botanik Parkının arka tarafına yapılacak 700 konut için kura çekilişini yaptık. Burada TOKİ aracılığı ile yapılacak 700 konutun 490’ı 2+1, 210’u da 3+1 büyüklüğünde olacak. Daha önce ise 300 konutun kura çekimi yapılmıştı.''

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a proje hakkında bilgi verdiklerini ifade eden Başdeğirmen, ''Sayın bakanımızın onayı ile çalışmalara başladık. Koronavirüsü salgını dolayısıyla kura çekimi ertelenmişti. Hak sahiplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum'' dedi.

Projenin geri kalan 2 bin 500 konutun yapılması için TOKİ'ye arazi arayışlarını sürdürdüklerini anlatan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen , konut projesi için desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Başdeğirmen, şöyle devam etti.

''Son 10 yılda Isparta’da bir tane sosyal konut yapılamadı. Bizde ön ayak olacağız, çözeceğiz diyerek başladığımız bu işte bugün bin kişinin toplu konut için isimlerinin belli olması bizleri mutlu etti. Sosyal konut alanı için hazırladığımız projeler TOKİ'ye gönderildi. TOKİ ihaleye çıkaracak ve projeye başlanılacak. TOKİ güzel ve güvenli yapılar yapıyor.''