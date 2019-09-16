“İşsizliğe proaktif çözüm şart”

16 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Ekonomik göstergelere dair açıklamalarında sürekli ‘üretim’ vurgusu yapan BUSİAD Başkanı Türkay, haziran ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Türkay, geçen yıl haziran ayında 3 milyon 315 bin olan işsiz sayısının, bu haziranda 4 milyon 253 bine yükselmesine işaret ederek, “Her ay bir önceki aya göre çok küçük yüzdelerle azalış ve artışların yaşanmasında çok, yüzde 13’lere varan işsiz sayımıza ve bunun getireceği sosyal sıkıntılara odaklanmamız gerekiyor. Sanayiinin asıl sıkıntı yaşadığı yaz ayları verileri açıklanan rakamlara henüz dahil değil” dedi

BUSİAD Başkanı Türkay, yılın son çeyreğinde siyasi erk tarafından reel sektörün üretim kabiliyetinin aktive edilmesine yönelik adımlar beklediklerini belirterek, “Artık, buzdağının altına müdahale zamanıdır. Ülkemizin ekonomik ve siyasi zemini buna müsaittir. Ancak, daha proaktif bir yaklaşımla 2020 ve sonrasına dair başta işsizlik olmak üzere kalıcı çözümler oluşturulabilecektir” şeklinde konuştu.