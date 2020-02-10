“İşsizlik daha hızlı düşürülebilir”

10 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, Kasım 2019 verilerinin, bir önceki aya göre iyi sonuçlar verdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“İşsiz sayısı, 2018 Kasım ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. Ancak ekim 2019’a göre ise düşüş oldu. Geçen Ekim’de işsiz sayısı 4 milyon 396 bin. Oranlar, ağır ağır da olsa düşüşte olduğumuzu gösteriyor. Ekim 2019, 13.4, Kasım 2019, 13.3. Ancak 2018 yaz ayları öncesine göre çok kötü durumdayız hala. Daha hızlı düşüş görmemiz gerekiyor.

Bunun için de emek yoğun ve Türkiye’nin kalkınmasında çok büyük yeri olan iki sektöre başvurulması şart. Bunlar tarım ve turizm. İki sektör de Türkiye’nin doğal kaynaklarıdır. Bu alanlarda hem tarihsel bir birikimimiz var, hem de doğal alt yapımız güçlü. Buralarda atılacak büyüme adımları, işsiz sayısını hızla aşağı çekebilecek durumda. Bir de bunlara, tekstil ve konfeksiyonu ekleyebildik mi düşüşün nasıl hızlandığını hep beraber görebiliriz.

Bu adımlarla eş güdümlü olarak, üretim şartlarının ihtiyaç duyduğu insanın yetiştirilmesi için eğitimin yeniden ele alınması gerekir.”

İşgücüne katılım oranın da düştüğünü kaydeden Türkay, bunun da iş bulma umudunun azaldığına işaret ettiğini söyledi. Türkay, 2018 yaz öncesi yüzde 20’lerin altında olan 15-24 yaş arası genç işsiz sayısının bir yıldan fazla bir süredir, yüzde 25’lere yakın seyretmesinin ise hayata yeni başlayan tecrübesiz gençler açısından umutsuzluk yarattığına da dikkat çekti. Türkay, “Tarım ve turizme bu gençlerin adapte edilmesiyle ilerde doğabilecek sosyal sorunlar da azaltılabilecektir” dedi.