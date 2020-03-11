“İşsizlik mesleki eğitimle azalacak”

11 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Çevikel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan 2019 Aralık dönemi işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısının tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttığının altını çizen Çevikel, işsizliğin artışında Türkiye’ye yönelik ekonomik ambargoların, bölgesel karışıklıkların etkili olduğunu vurguladı. Çevikel, bu dönemde sanayicilerin daha fazla sorumluluk aldığını aktardı. DOSABSİAD olarak istihdama yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini, bu çerçevede özellikle nitelikli iş gücü konusunda projeler ürettiklerini anlatan Çevikel, “Düzenlediğimiz kurs ve eğitim çalışmaları ile gençlere yeni iş olanakları sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz pek çok proje iş garantili” dedi. DOSABSİAD olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile “istihdam ofisi” açtıklarını anlatan Çevikel, bu proje ile istihdamın arttırılmasına katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirtti. Çevikel, çalkantılı dönemin geçmesinin ardından Türkiye’de büyüme rakamının artacağına, işsizlik rakamının ise azalacağına inandıklarını sözlerine ekledi.