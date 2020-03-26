“İstihdamı koruyalım, hasarı azaltalım”

26 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerde negatif bir gelişme ortaya çıkmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, “Bir istihdam kaybı yaşanmayacağına dair üyelerimize ve iş dünyamıza istihdama devam çağrısı yapıyoruz. Bu bağlamda, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi kapsamında işverenimize sağlanan muhtasar ve KDV ile SGK primi ötelemesi, toplamda 7 milyar lirayı bulacak asgari ücret desteği, esnek çalışma koşulları ve telafi çalışma süresine ilişkin sağlanan diğer kolaylıkların; mevcut istihdam oranının korunması noktasında etkili olacağına inanıyoruz. Geçmiş İstihdam Seferberliği uygulamalarında olduğu gibi, istihdamı korumak ve böylece milli ekonomimizin en az hasarla bu süreçten çıkması adına, bütün işverenlerimizin elini taşın altına koyacağına olan inancımız tamdır. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile 2019 yılsonu itibariyle yüzde 13,7 seviyesinde olan işsizlik oranının, 2020 yılı sonu itibariyle YEP kapsamında hedeflenen yüzde 11,8’e yakınsayacağını temenni ediyoruz. Bu vesile ile iş dünyamızın önde gelen temsilcilerine istihdam kaybının yaşanmaması adına bir çağrıda bulunuyoruz” dedi.