İşverenlerle iş arayanlar Bursa’da buluşacak

06 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO, istihdam seferberliği kapsamındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde Bursa’nın dört ayrı noktasında İstihdam Bürolarını hizmete açan BTSO, düzenlediği istihdam buluşmaları ve kentin farklı bölgelerinde istihdam talebi toplayan mobil aracı ile bu konuda önemli çalışmalara imza attı.

150’yi aşkın firma katılıyor

İstihdam seferberliği kapsamında BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilecek ‘Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması 2019’ işçi ve işvereni buluşturacak. İş hayatı ve kariyer fırsatlarına yönelik birçok etkinliğin gerçekleştirileceği organizasyonda 150’yi aşkın seçkin firma istihdam talebi toplamak için hazır bulunacak. Bursa’daki en kapsamlı işçi işveren buluşmalarına ev sahipliği yapacak olan organizasyonda ayrıca sertifikalı eğitimler, konferanslar ve staj görüşmeleri de olacak.

İş ve kariyer fırsatları

Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması etkinliğinde işçi ve işveren buluşmalarının yanı sıra özellikle kariyer geliştirme noktasında da birçok etkinlik yer alacak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 21-22-23 Kasım 2019 tarihlerinde 3 gün boyunca çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak olan organizasyon, ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.