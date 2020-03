İtfaiyeciler de vatandaşlara çağrıda bulundu

27 Mart 2020

Osman ŞİŞKO-ORDU

Ordu Büyükşehir Belediye İtfaiyesi vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 göreve hazır olduklarını belirterek “Biz sizin için nöbetteyiz, siz de sağlığınız için evde kalın” çağrısında bulundu.



İtfaiye dairesi olarak aldıkları tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan daire başkanı Yusuf Çınkıl, “Ordu Büyükşehir İtfaiyesi olarak 7/24 hizmet veren itfaiye teşkilatımızın her bir çalışanı , gittiği olaylarda, kurtarma operasyonlarında, vatandaşlarla direk temas halinde olabilmektedir. Mesai arkadaşlarımızın sağlığını düşünerek, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Personelimizin bir arada bulunmamaları için yemek, istirahat ve ortak alanlarla ilgili planlamaları yaparak personellerimize tebliğ ettik. İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından 19 ilçedeki tüm itfaiye istasyonlarımızda personellerimize gerek nöbet esnasında gerekse nöbet harici zamanlarında dikkat etmeleri gereken tüm uyarı ve bilgilendirmeleri yapıyoruz. 19 ilçede hizmet verilen itfaiye hizmet binalarımız, araç gereçlerimiz her gün detaylı şekilde dezenfekte ediliyor.

Personellerimizin işe giriş çıkışlarında ateşleri ölçülerek takipleri yapılıyor. Kronik sağlık sorunu olan personellerimizin tespiti yapılmış ve idari izin verilerek tedbiren evlerinde kalmaları sağlanmıştır. Vardiya sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına asgari personel görevlendirmesi yapılmış ve gerekli görülen birimlerde esnek çalışma sistemine geçilmiştir” dedi.