İTHİB Başkan Yardımcısı Şişman: Farklı ülkelerden talepler almaya başladı

19 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Topluluğu işbirliğinde ilk kez düzenlenen TexSum’20 etkinliği başladı. 19-20 Şubat tarihleri arasında devam edecek etkinlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinden tekstil ve hazır giyim sektörünün temsilcileri üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Müge Hepyüksel Keçik, BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Koronavirüsünün Türk tekstil sektörüne olumlu etkileri olacak”

Panelde konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsünden dolayı her şeyin alt üst olduğunu söyledi. Kendilerinin de son gelişmeleri ve gidişatı anlamaya çalıştıklarını belirten Ahmet Şişman; “Çin tedarik sıkıntısıyla uğraşıyor. Biz farklı yerlerden farklı talepler almaya başladık. Her hafta daha da artarak giden bir talep artışı var. Şu anda bunu anlamaya çalışıyoruz. Ne yapabiliriz, ne tarafa gidebiliriz diye düşünüyoruz. Çin’in kapasitesi çok yüksekti. Bunu karşılamak da Türkiye olarak mümkün değil. Dolayısıyla en karlı ve kabiliyetimizin olduğu tarafı seçip, oraya yoğunlaşmak istiyoruz. Bizim en büyük pazarımız Avrupa. Büyük ihtimalle Avrupa’dan ciddi bir talep artışı olacak. Çin’in komşuları da dâhil olmak üzere çok farklı yerlerden talepler geliyor. Bu hastalığın ne kadar süreceğini şuan kimse kestiremiyor. Bizim düşüncelerimize göre kesinlikle 2020 yılı böyle gidecek. Tahminlerimize göre ise 2 yıl kadar bizlere olumlu bir yansıması olacak” dedi.

“Tekstil sektörü önemini asla yitirmez”

Sektöre Yön Verenler Paneli’nde konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin tekstil sektörünün önemini yitirdiği söyleminin çok geçmişte kaldığını vurgulayarak, “Avrupa’nın da en büyük üreticisi konumundayız. Sadece standart ve klasik ürünler üreten bir ülke değiliz. Sektörümüz gerçek anlamda çok çeşitlendirilmiş bir sektördür. Ayrıca kendi kaynakları ile üretim yapabilen ve üretim zincirinin her kademesinde gerçek anlamda kaliteli ürünlerin çıkarıldığı bir sektöre hizmet veriyoruz. Bu anlamda çok şanslıyız. Dünyada tekstil ihracatında 7’nci sıradayız. Avrupa’nın da 3’üncü büyük konfeksiyon tedarikçisiyiz. Bu kelimeyi çok fazla kullanmak istemiyoruz. Çünkü gerçekten kendi trendlerimizi belirleyen ve dünyaya yön veren bir becerimiz var. İstihdam konusunda da çok güçlüyüz. Hazır giyimle birlikte 1 milyondan fazla istihdam sağlıyoruz. Hatta dolaylı sektörleri de düşünürsek 1 milyonun da çok üstüne çıkıyoruz. Yine hazır giyimle birlikte en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerden birisiyiz” şeklinde konuştu.

“Katma değerli ürün ile fark oluşturuyoruz”

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de hazır giyim sektöründe özellikle son yıllarda ciddi bir başarı oranı yakalandığının altını çizdi. 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 15 artış oranı yakaladıklarını aktaran Nüvit Gündemir; “2019 yılında yüzde 8’lik artışla 685 milyon dolar ihracat oranına yükseldik. Türkiye genelinin yüzde yarım arttığı bir yılda, Bursa’nın yüzde 8 oranını yakalaması bu kentin ve çevresinin değişen trendlere daha iyi ayak uydurabildiğini gösteriyor. Bu yıl da iyi bir başlangıç var. Türkiye geneli yüzde 5 artarken, Uludağ Hazır Giyim olarak yüzde 16’lık bir artış yakaladık. Bu trendin devam edeceğini ön görüyoruz. Bunun dışında ilk defa kilogram başına Dolar miktarı kırıldı. Aşağı doğru giden bir ivme vardı. Bu yıl ilk defa bunu tersine çevirdik. Demek ki katma değerli özgün ürünler üretebiliyoruz. Bunu yapabiliyorsak önümüzde çok daha güzel bir yol olacağını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Yüksek eğitimli personel sayısı genel istihdam içinde yüzde 25’lerin altında”

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Müge Hepyüksel Keçik de tekstil sektöründeki yüksek eğitimli personel sayısının genel istihdam içerisinde yüzde 25’lerin altında kaldığını açıkladı. Tekstil mühendislerine sektör olarak çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Müge Hepyüksek Keçik; “Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı bu yıl 17,8 milyar Dolar seviyesinde. Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ticaretinin de 2 trilyon Dolar olduğunu düşünürsek ve dünya nüfusunun 2023 yılında 8,5 milyar nüfusa ulaşacağımızı düşünürsek insanlığın her zaman için bu sektöre ihtiyaç olacağını anlamak çok zor değil. Bu konuda her zaman umutluyuz ve sektörümüzün çok daha iyi noktalara gideceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.