İTSO, faaliyet belgelerini online ortamda verecek

17 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Dünya genelinde artan Koronavirüs (Covid-19) tehdidine karşı ülkemizde de geniş çaplı önlemler alındığını belirten İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Koronavirüse karşı yürütülen tedbirler kapsamında üyelerimizin herhangi bir risk almadan faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından hayata geçirilen uygulama çerçevesinde Faaliyet Belgesi hizmetimizi online ortama taşımış bulunuyoruz. TOBB tarafından hizmete alınan yeni sisteme üye olan Odamız üyeleri, mesai saatleri içerisinde internet üzerinden e-imzalı ve barkodlu şekilde Faaliyet Belgelerini alabilecekler. Bu sayede Odamıza gelmek zorunda kalmadan ekstra iş yükünden ve vakit kaybından kurtulacak, aldıkları Koronavirüs tedbirlerini de bozmamış olacaklar. İTSO olarak, başta TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere hizmetin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Birliğimizin destekleriyle Odamız olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.