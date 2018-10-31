İTSO, İŞKUR destekli girişimcilik eğitimi düzenleyecek

31 Ekim 2018

BURSA – İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İŞKUR iş birliği ile yapılacak olan eğitimlere e-devlet üzerinden başvuru yapılacağını ve başvuruda bulunan adaylar arasından eğitime katılacak 25 kişinin mülakatla belirleneceğini söyledi.

Eğitime katılmak isteyenlerin zaman kaybetmeden başvuru yapmaları gerektiğini belirten Yavuz Uğurdağ, “Eğitimlerden yararlanmak isteyen girişimci adaylarının acele etmesi gerekiyor. Çünkü süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmiyor” dedi. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini de ifade eden İTSO Başkanı Uğurdağ, “Sertifika alan girişimci adayları kuracakları işle ilgili proje hazırlayarak KOSGEB’den, 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası faizsiz kredi olmak üzere toplamda 150 bin liralık destekten yararlanabilecekler” diye konuştu.

8-11 Kasım ve 13-16 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak iki eğitimin eğitmen giderlerini İŞKUR İnegöl Hizmet Merkezi karşılayacak. Eğitimler İTSO ev sahipliğinde gerçekleşecek.