İTSO, Mobilya Lisesi'nin makine ve ekipmanını yenileyecek

14 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Protokolün okulun yeni teknolojilere adaptasyonu için makine ve ekipman parkının yenilenmesini içerdiğini belirten İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Okulumuz öğretmenlerinin ve öğrencilerimizin yurtiçi ve yurtdışı fuar ve teknik gezi programlarına katılımlarını sağlamak için de desteklerimizi sürdüreceğiz. Dünyanın birçok ülkesinde mobilya sektörüyle ilgili yapılan fuarlar ve çalışmalarla ilgili hocalarımızın ve öğrencilerimizin bu programlara katılmalarını sağlayacağız. Okulumuzda yapılan Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz. Ar-Ge ve tasarım projelerini destekliyor, çoğalmasını talep ediyoruz. Müdürlerimiz ve hocalarımız özellikle ahşap oyuncak konusunda ciddi mesafe kat ettiler. Okulumuz bu sektörle ilgili Türkiye’de marka olma yolunda hızla ilerliyor. Öğrencilerin ürün ve tasarımlarının fuar ve benzeri etkinliklerle yurtiçinde tanıtılması yönünde de çalışmalar yapılıyor” dedi.

Mobilya kenti olan İnegöl’de sektörün ilk kurulan lisesine sahip olduklarını belirten Uğurdağ, öğrenci ve velilerin de tercih noktasında liseye destek vermesi gerektiğini vurguladı. Protokol imza törenine Kaymakam Şükrü Görücü, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İMOS Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Topal, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şenol Yoğurtçu katıldı.