İTSO üyeleri kontrolleri yüzde 30 indirimli yaptıracak

03 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince, İTSO sınırları içerisinde bulunan firmalarda bulunan cihazların (Basınçlı kap ve tesisatlar, kaldırma ve iletme ekipmanları vb.), tanımlanan periyodik denetlemelerinin TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmesi, muayene sonuçlarının raporlanması ve raporun işletme yetkililerine sunulması amacıyla TMMOB Makina Mühendisleri Bursa Şubesi ile görevlendirme protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında İTSO üyeleri, gerçekleştirilecek kontrol ve muayenelerden yüzde 30 oranda indirimle faydalanacaklar.

Düzenlenen protokol törenine İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Sekreteri Feridun Tetik, Makina Mühendisleri Odası İnegöl Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Koyuncu ve Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“Bakımsız ekipman risk doğurur”

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi, olası iş kazalarının ve bununla birlikte yaşanabilecek olan can ve mal kayıplarının engellenebilmesi noktasında hep birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Biz bu noktada çalışmalarımızı gerçekleştirirken üyelerimizden de ekipmanlarının periyodik bakımlarını aksatmamalarını talep ediyoruz. Gecikecek her bakım bir risk doğurur ve bu risk hem çalışanlar hem de firma için büyük riskler oluşturabilir. İmzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında üyelerimiz Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi hizmetlerinden yüzde 30 indirimle faydalanabilecekler” dedi.