İTSO, üyelerini dış ticaret konusunda bilgilendirdi

28 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, Uludağ İhracatçı Birlikleri işbirliğinde, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine yoğun katılım gösterildi.

Düzenlenen seminerde “İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları” başlığı altında sunumunu gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Zeynep Sezen, desteklerle ilgili bilgi verdi. “Hizmet Sektöründe Sağlanan Devlet Destekleri” başlığı altında bir sunum gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Mütercimi Ayben Çevik ise, Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yararlanabileceği Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim, Film, Yönetim Danışmanlığı, Yayıncılık ve Lojistik sektör destekleri bulunduğunu ifade etti.

World E-Commerce Forum (WORLDEF) Eğitim Direktörü Orxan Isayev, “E-Ticaret ve E-İhracat Uygulamaları” konularına değindi. Isayev, dünya ticaretinin E-Ticaret ve E-İhracat eksenine doğru evrildiğini ve bu noktada atılım yapmayan işletmelerin uzun vadede yok olmaya mahkûm olduğunu ifade etti.