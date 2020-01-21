İTSO WhatsApp iletişim hattı hizmete girdi

21 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Gelişen teknolojiye ayak uydurarak yenilikleriyle üyelerine daha aktif bir hizmet sağlamayı hedefleyen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), son olarak WhatsApp İletişim Hattı hizmetini başlattı. İTSO üyeleri, bundan sonra taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini (0224) 714 94 60 numaralı WhatsApp hattından görevli Oda personeline aktarabilecekler.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Gelişen ve değişen dünyada teknolojinin doğru ve etkin bir biçimde kullanılması iş hayatına büyük katkılar sağlıyor. Bizler de hizmet kalitemizi artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında üyelerimizle daha etkili ve işlevsel bir iletişim kurabilmek maksadıyla WhatsApp İletişim Hattı hizmetimizi açmış bulunuyoruz. Bu sayede üyelerimiz, bizlerin çözüm ve destek sağlayabileceğimizi düşündüğü konularda (0224) 714 94 60 numaralı WhatsApp İletişim Hattımızdan taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini görevli Odamız personeline aktarabilecekler. Alınan talep, öneri ve şikâyetler mesai saatleri içerisinde değerlendirilerek konunun yanıtı üyelerimize aktarılacaktır” dedi.