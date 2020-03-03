İTSO’dan kadınlara özel seminer

03 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla “Kadının Mazereti Yok” sloganıyla “İş ve Aile Yaşamında Kadının Motivasyonunun Artırılması” konulu seminer düzenliyor.

5 Mart Perşembe günü saat 14.00’da İTSO Konferans Salonu’nda başlayacak olan seminere Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Doç. Dr. Zerrin Fırat ve İTSO KGK Üyesi, Psikolog Gülizar Şehitoğlu konuşmacı olarak katılacak.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Kadınlarımızın toplum içerisindeki konumlarının geliştirilmesi ve iş hayatında daha fazla yer almaları noktasında geçmişte olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya ve kendilerine destek vermeye devam ediyoruz. Toplumların ancak kadınlarına verdikleri değer kadar gelişebilecekleri anlayışını benimseyerek her şartta ve durumda kadınlarımızın yanındayız. Bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İnegöl Kadın Girişimciler Kurulumuz organizasyonuyla ‘Kadının Mazereti Yok’ başlığı altında ‘İş ve Aile Yaşamında Kadının Motivasyonunun Artırılması’ konulu seminer düzenliyoruz. Çok değerli konuşmacılarımızın yer alacağı seminerimizde özellikle kadınlarımızın iş hayatı içerisinde karşılaştıkları ya da karşılaşacakları sorunlara karşı daha güçlü durabilmeleri açısından kendilerine moral ve destek verilecektir. Etkinliğimizin olumlu etkileri olacağına inancımız tamdır. Tüm kadın girişimcilerimizi ve kadın çalışanları seminerimize davet ediyoruz” dedi.